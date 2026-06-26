Anularon las elecciones del Colegio de Psicopedagogos y se profundiza la disputa interna

La Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas declaró inválidas las elecciones realizadas el 3 de noviembre de 2025 en el Colegio Profesional de Psicopedagogía de Salta y ordenó la convocatoria a un nuevo proceso electoral. La resolución abrió un nuevo capítulo en el conflicto institucional, luego de que la actual presidenta, Viviana Vacherand Sola, anunciara que apelará la decisión ante la Justicia.

La presentación que dio origen a la intervención fue impulsada por un grupo de matriculados encabezado por Viviana Bazán, quien aseguró que el proceso electoral estuvo precedido por numerosas irregularidades en el funcionamiento del Colegio.

"Nos encontramos con un montón de irregularidades. Por eso recurrimos primero a la Secretaría General de la Gobernación y luego el expediente fue derivado a la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas, que era el órgano competente", explicó en diálogo con ‘Desafío’ por Aries.

Bazán cuestionó la decisión de la actual conducción de recurrir a la Justicia para revertir el fallo administrativo.

"Hay una picardía porque quiere utilizar a la Justicia sabiendo que ahora viene la feria judicial y que el trámite puede demorar. Lo triste es la exposición que sufre nuestra institución y cómo quedamos frente al Estado y la comunidad", sostuvo.

Bazán afirmó que el conflicto no se limita al proceso electoral y denunció otras presuntas irregularidades durante la gestión, entre ellas la aprobación de balances a puertas cerradas y decisiones vinculadas al nomenclador profesional sin tratamiento en asamblea.

"Al quedar invalidadas las elecciones, esa comisión ya no tiene validez. La presidenta continúa solamente de manera interina hasta que esta situación se resuelva", advirtió.