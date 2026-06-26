Incrementaron los controles viales en rutas nacionales y provinciales

En el marco del operativo “NOA Seguro”, se potenciaron los despliegues de fiscalización vehicular en distintos puntos de la provincia. 
Salta26/06/2026

108677-incrementaron-los-controles-viales-en-rutas-nacionales-y-provinciales

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, el subjefe de Policía, Walter Toledo y el director General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, encabezaron uno de los dispositivos de fiscalización desarrollado en el marco del operativo “NOA Seguro", junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Jujuy.

En la oportunidad, las autoridades participaron del trabajo preventivo en el puesto de control Río Las Pavas, donde se desplegaron integrantes de Unidades Especiales de la Policía como Seguridad Vial, Drogas Peligrosas y Trata de Personas.

Junto a la fuerza de seguridad de la vecina provincia de Jujuy se viene implementando estas acciones preventivas que contribuyen notablemente para la reducción de hechos relacionados a la siniestralidad vial, a lo que se suma la prevención de distintos delitos.

Acompañaron la jornada el jefe del Observatorio Vial, Antonio Soto, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la Provincia de Jujuy, Ariel Silva, la directora de Tránsito de Jujuy y representantes de Migraciones. 

Te puede interesar
Lo más visto
108729-saenz-llamo-a-defender-el-federalismo-junto-a-los-intendentes-hay-una-argentina-que-tiene-tod

Sáenz llamó a defender el federalismo junto a los intendentes

Salta30/06/2026
Al participar de la Asamblea del Foro de intendentes donde se ratificó la conducción de Marcelo Moisés y Efraín Orosco, el Gobernador destacó el orden financiero de Salta pese a la deuda heredada y el escenario nacional. Aseguró que Gobierno provincial y los intendentes forman un mismo equipo, unidos por la gente.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail