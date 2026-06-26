Denuncian una creciente ola de inseguridad en barrio 17 de octubre

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la presidenta del Centro Vecinal 17 de Octubre, Emiliana Guzmán, advirtió sobre una creciente ola de inseguridad en la barriada a tal punto que incluso la sede comunal fue violentada y robada en reiteradas oportunidades.

“El 5 de junio ingresaron y nos robaron el inodoro y la bacha, el 15 entraron de nuevo y, hoy, viendo que no se hacía nada, tomé la decisión de dormir en el Centro”, relató la referente.

Así fue que, entrada la madrugada, continuó, pudo sorprender a un hombre picando la pared para desacoplar la reja y poder ingresar al lugar.

“Nosotros lo atrapamos, estuvimos hasta las 7 de la mañana haciendo la denuncia y pedí que se haga el allanamiento en el domicilio de esta persona para recuperar las cosas”, señaló Guzmán, al tiempo que – indignada – contó que le anunciaron que horas después el malviviente quedaría libre por la aplicación del nuevo Código Procesal Penal; “entonces, os vecinos dicen que es al vicio hacer la denuncia porque no hacen nada”, remató.

En tanto, la referente apuntó que, paradójicamente, la sede el Centro Vecinal y la Comisaría se encuentran a pocos metros.

“Tengo todas las denuncias hechas, la fiscal no puede decir que no hay videos y darle la libertad. Es como si se riera de uno. La fiscalía tiene que hacerse responsable. La gente se cansa de hacer denuncias y a los delincuentes se los libera como si nada”, finalizó Guzmán.