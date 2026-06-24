Tensión en el Gobierno: postergaron la exposición de Adorni y crecieron los pases de factura internos

La cancelación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, previsto para el jueves 2 de julio en la Cámara de Senadores, desnudó las tensiones existentes en una mesa política agrietada que parece tener serios problemas de funcionamiento.

Tras ausentarse de la tres tandas de reuniones que se celebraron en Casa Rosada, la senadora Patricia Bullrich fue la encargada de comunicar formalmente la postergación de la fecha legislativa, algo que dio pie a una inmediato operativo desmarque del Poder Ejecutivo que obligó al ministro coordinador a expresar en X que estaba "a disposición" para asistir al recinto.

"Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin", planteó el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito con intención de desmentir las versiones que la legisladora hizo correr ante la prensa.

Minutos más tarde, la exministra redobló la apuesta y argumentó que la determinación buscó evitarle un "castigo público" de las bancadas opositoras por lo que optó por demorar la obligación que compete al Jefe de Gabinete.

"No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete", precisó Bullrich.

Asimismo, desde Balcarce 50 tomaron distancia de la maniobra de la legisladora. "No hubo ningún arreglo entre Bullrich y Karina. La decisión la tomó Manuel (Adorni) con Karina (Milei) y los senadores en la serie de reuniones que tuvieron en Rosada", sintetizó ante la Agencia Noticias Argentinas una importante fuente de Gobierno.

La ecuación a la que llegaba el interlocutor era válida. En el oficialismo parecían haber detectado que el informe de gestión se había transformado en una maniobra para que la oposición "haga su show" e intente interpelar al ministro coordinador investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

No obstante, y como si la versiones que corrían no fueran suficientes, casi en paralelo, un integrante de la mesa política resumía ante esta agencia: "Manuel sigue firme para el 2. La ansiedad mata".

Los cañones apuntaban contra la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien habría advertido al Poder Ejecutivo que no estaban los respaldos necesarios para la visita del funcionario cuestionado por la oposición y presionado por los aliados que durante la tarde del martes auxiliaron al oficialismo para desarticular una sesión en la Cámara de Diputados prevista para interpelarlo.

Lo cierto es que detrás de las versiones cruzadas, se esconde la tensión existente al interior de una administración libertaria minada y marcada por la grieta abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la menor de los Milei, a la que se sumó un tercer eslabón: la mismísima Bullrich -que en su rol de cuentapropista necesaria- no duda en marcar públicamente los contrapuntos con el Ejecutivo.

Karina Milei toma nota. Incluso, algunas voces asistentes a los intercambios con senadores que visitaron Casa Rosada el pasado martes garantizan que, durante las reuniones, los integrantes del Ejecutivo se encargaron de remarcar que la bancada responde a La Libertad Avanza, es decir al presidente Javier Milei, y a nadie más.

Se trató de un mensaje que aspiraba a reordenar la conducción política del bloque que, encarnada en lo formal por Bullrich, consideran que en determinados momentos sobrepasa los objetivos del libertario. Como contó este medio, son varios los que en el oficialismo miran de reojo a la senadora y la responsabilizan de exagerar reportes en función de sus propios beneficios.

Al término de una jornada de gestualidades, la secretaria general de la Presidencia no dudó en mostrarse escoltada en la Fundación Faro, donde exponían Milei y el flamante vocero, Adrián Ravier, por Manuel Adorni, pero también por el flamante secretario de Prensa, Fabián Fernández, al que desde los dos vértices del Triángulo de Hierro disputaban tras su designación.