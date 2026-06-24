Concurso Provincial de la Empanada: Salta elige al campeón entre 40 municipios

La 5° edición del Concurso Provincial de la Empanada Salteña se realiza este miércoles 24 de junio en las instalaciones de UTHGRA, en Mitre 966, con la participación de representantes de 40 municipios.

En N&N, por Aries, el subsecretario de Turismo, Matías Romero, destacó que el certamen busca reconocer y jerarquizar a la empanada salteña como uno de los principales íconos gastronómicos de la provincia.

“Venimos realizando esta quinta edición del concurso provincial de la empanada salteña, que enaltece y jerarquiza a nuestro ícono gastronómico más importante”, señaló.

Romero indicó que este año se alcanzó un récord de participación, con representantes de todas las regiones turísticas de Salta.

“Hoy nos acompañan 40 municipios, 40 representantes municipales de las diferentes regiones de la provincia”, afirmó.

El funcionario explicó que el concurso provincial es la instancia final de un trabajo realizado durante el año junto a los municipios. Cada localidad organiza su competencia local y luego envía a su representante para disputar el premio mayor.

“Traen a sus campeones aquí para premiar al campeón de campeones”, expresó.

Según informó, más de 600 personas participaron este año en las instancias locales. Romero señaló que, además del certamen, el Ministerio trabaja con los concursantes para fortalecer sus productos gastronómicos y acompañar el desarrollo de emprendimientos.

El ganador o ganadora del concurso provincial será incorporado a actividades de promoción turística en ferias, eventos nacionales e internacionales, donde podrá mostrar la elaboración de la empanada salteña.

“Trabajamos para llevarlo a todos los espacios que tenemos como ferias, eventos nacionales e internacionales para que haga lo que mejor sabe hacer: mostrar cómo se hace la empanada salteña”, indicó.