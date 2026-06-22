Sin acuerdo salarial: UTA advirtió por paros y reducción de servicios

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió posibles medidas de fuerza en el servicio de transporte público, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) si no obtienen la recomposición salarial que reclaman hace meses.

El gremio responsabilizó tanto al sector empresarial como al Gobierno Nacional por la falta de avances en las paritarias y denuncia que los trabajadores incrementan la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Por su parte, las cámaras empresariales de transporte se defienden y justifican su inacción porque aseguran que no pueden afrontar los aumentos debido a las deficiencias en los subsidios que ya no reciben por parte del Estado.

El titular del gremio Roberto Fernández advirtió que "los días pasan y la paz social peligra" y dejó en claro, implícitamente, que si la situación no logra revertirse de manera positiva, comenzarán las medidas de fuerza con reducción de horarios en la prestación del servicio.

Hasta el momento no se anunciaron fechas de paro, sin embargo UTA mantiene latente la posibilidad de un cese de actividades si no reciben una propuesta económica satisfactoria en el corto plazo.

Hace meses, el gremio exige un aumento salarial equivalente a la inflación acumulada durante el segundo trimestre del año para cerrar la paritaria del sector. Ante la falta de ofertas de las cámaras empresariales, se mantiene el reclamo de una recomposición urgente.

En la misma línea, los choferes argumentan que el atraso frente a la suba de precios deteriora el poder adquisitivo, por lo que las negociaciones se mantienen en un punto de tensión que incluye amenazas de medidas de fuerza en las líneas de colectivos.

Con información de Noticias Argentinas