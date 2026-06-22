Nación aprobó una contratación de Obras Públicas por más de $824 millones

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La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía aprobó una contratación pública por más de $824 millones, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida corresponde a la Resolución 112/2026 y aprueba el pliego de bases y condiciones particulares, las especificaciones técnicas, anexos y agregados del procedimiento.

El trámite deberá publicarse en el sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional, COMPR.AR.

La plata pública detrás del expediente

El monto de la contratación supera los $824 millones, por lo que el seguimiento del procedimiento será clave para conocer oferentes, condiciones, adjudicación final y eventual impacto territorial.

La resolución también delega en la Subsecretaría de Obras y Servicios la facultad de emitir circulares aclaratorias o modificatorias durante el proceso.

Esto significa que el expediente todavía puede tener cambios técnicos antes de avanzar hacia una adjudicación definitiva.

Una obra que requiere seguimiento

Por ahora, el dato confirmado es administrativo y presupuestario: Nación aprobó los pliegos y habilitó la publicación del procedimiento.

El paso siguiente será revisar la documentación completa en COMPR.AR para determinar el alcance de la obra, los plazos, las empresas interesadas y si existe impacto directo sobre alguna provincia, municipio o infraestructura específica.

En un contexto de fuerte discusión por la obra pública nacional, cada contratación vuelve a tener peso político y económico.