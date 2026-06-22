Nación aprobó una contratación de Obras Públicas por más de $824 millones

La Secretaría de Obras Públicas aprobó pliegos y condiciones para una contratación superior a $824 millones. El procedimiento deberá publicarse en COMPR.AR.
 
Política22/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

OBRAS-PUBLICAS
Imagen ilustrativa

La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía aprobó una contratación pública por más de $824 millones, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida corresponde a la Resolución 112/2026 y aprueba el pliego de bases y condiciones particulares, las especificaciones técnicas, anexos y agregados del procedimiento.

El trámite deberá publicarse en el sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional, COMPR.AR.

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La plata pública detrás del expediente

El monto de la contratación supera los $824 millones, por lo que el seguimiento del procedimiento será clave para conocer oferentes, condiciones, adjudicación final y eventual impacto territorial.

La resolución también delega en la Subsecretaría de Obras y Servicios la facultad de emitir circulares aclaratorias o modificatorias durante el proceso.

Esto significa que el expediente todavía puede tener cambios técnicos antes de avanzar hacia una adjudicación definitiva.

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Una obra que requiere seguimiento

Por ahora, el dato confirmado es administrativo y presupuestario: Nación aprobó los pliegos y habilitó la publicación del procedimiento.

El paso siguiente será revisar la documentación completa en COMPR.AR para determinar el alcance de la obra, los plazos, las empresas interesadas y si existe impacto directo sobre alguna provincia, municipio o infraestructura específica.

En un contexto de fuerte discusión por la obra pública nacional, cada contratación vuelve a tener peso político y económico.

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