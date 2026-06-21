Scaloni mete mano en el equipo: las variantes y dudas de la Selección Argentina para enfrentar a Austria

La Selección Argentina se entrenó este sábado a puertas cerradas en el predio Compass Minerals del Sporting KC y Lionel Scaloni probó variantes de cara al duelo del próximo lunes ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La práctica dejó algunas señales claras. La primera es que Nahuel Molina se perfila para meterse en el once titular en lugar de Gonzalo Montiel, que trabajó solo de manera parcial luego de la sobrecarga muscular que encendió las alarmas tras el debut frente a Argelia.

Tagliafico entrena a la par del grupo y Scaloni suma una opción clave para Argentina

En paralelo, Facundo Medina seguiría ocupando el lateral izquierdo. El defensor cumplió una buena tarea en el estreno y todo indica que el cuerpo técnico no apurará la recuperación de Nicolás Tagliafico, con la idea de que pueda estar en plenitud para el cierre de la fase de grupos ante Jordania y también para la instancia de 16avos de final.

La jornada comenzó con una rutina física encabezada por el preparador Luis Martín, con trabajos combinados entre gimnasio y campo. Luego llegaron ejercicios de coordinación, velocidad, movimientos tácticos y fútbol reducido, con los 23 jugadores de campo a disposición del cuerpo técnico. Los arqueros, por su parte, trabajaron aparte junto a Martín Tocalli.

Julián Álvarez o Lautaro Martínez, la gran duda de Scaloni

Más adelante, la atención volvió a centrarse en una disputa que ya venía abierta desde antes del debut: quién será el centrodelantero de la Selección argentina frente a Austria. Lautaro Martínez arrancó como titular ante Argelia, pero Julián Álvarez sumó minutos en el complemento, respondió bien desde lo físico y sigue en plena pelea por quedarse con ese lugar.

La otra pulseada está en el sector izquierdo del mediocampo o ataque, según el dibujo que elija Scaloni. Thiago Almada busca sostenerse dentro del once, aunque Nicolás González vuelve a meter presión y aparece como una alternativa concreta para modificar la estructura del equipo.

Con este escenario, la formación que empieza a perfilarse para jugar en el AT&T Stadium de Arlington tendría a Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; Thiago Almada o Nicolás González como cuarto volante o extremo; y Lionel Messi acompañado por Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

A dos días del cruce con Austria, Scaloni todavía no dio pistas definitivas, pero el entrenamiento dejó una base bastante clara: Molina va camino a recuperar su lugar, Medina seguiría desde el arranque y la novela entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez sumará un nuevo capítulo antes de que se confirme el once.

Con información de Minuto Uno