San Lorenzo se consolida como destino de trail running con más de 600 atletas

Alrededor de 650 atletas de diversos puntos del país se dieron cita en San Lorenzo para participar en una nueva edición de la Running Trip. Esta masiva concurrencia impulsó la actividad física al aire libre y se tradujo en una excelente ocupación hotelera y gastronómica con un fuerte impacto en el municipio.

La propuesta reunió a corredores de distintas latitudes, entre los que se destacaron integrantes del Seleccionado Argentino de Trail Running, quienes disfrutaron de una exigente experiencia en el entorno natural local. El cronograma comenzó con el desafío Vertical al Cerro Elefante, continuó con la Expo Running y la entrega de kits en el Polo Tecnológico, y culminó con las distancias de 5K, 10K, 21K, y 35K a través de circuitos que abarcaron senderos, ríos, cerros, y las características yungas.

La Running Trip convocó a más de 600 corredores y fortaleció el turismo deportivo en San Lorenzo

Al respecto, el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, remarcó el impacto de las jornadas: “Es un orgullo ver cómo Salta se afianza como el escenario ideal para el turismo deportivo. Eventos de esta magnitud posicionan a San Lorenzo en el mapa del atletismo de aventura y demuestran el potencial de nuestra infraestructura y nuestros paisajes para albergar competencias de primer nivel internacional”.

En sintonía con este crecimiento, el organizador del encuentro, Diego Winitzky, destacó el arraigo que viene logrando la propuesta en suelo salteño: “La Running Trip nació como una carrera itinerante que recorría distintos lugares del país, hasta que llegó a Salta, se enamoró y quedó fija. Estamos muy contentos por cómo salió esta edición y por la respuesta de los corredores que llegaron desde latitudes tan diversas”. Asimismo, señaló que “la meta a futuro es afianzar el certamen año a año, convocando a deportistas nacionales e internacionales para posicionarlo como uno de los más importantes del norte argentino”.

Con este éxito, San Lorenzo ratifica su liderazgo en el trail running nacional, permitiendo a los participantes descubrir circuitos de montaña únicos que potencian al destino en el mapa del turismo activo.