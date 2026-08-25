Minería: Campo Quijano habilitó tasas para tránsito pesado y cargas peligrosas

Campo Quijano podrá crear tasas para empresas mineras y de transporte cuando sus vehículos generen un uso intensivo, extraordinario o riesgoso de la infraestructura vial municipal.

La facultad quedó incorporada en la nueva Carta Municipal, publicada este martes en el Boletín Oficial. El texto alcanza al tránsito de vehículos de gran porte, cargas pesadas, materiales peligrosos y actividades vinculadas con la minería.

Los fondos que se recauden podrán destinarse al mantenimiento y reparación de caminos, controles ambientales y prevención de riesgos vinculados con el transporte de sustancias tóxicas, peligrosas o contaminantes.

La Carta también habilita al Municipio a exigir permisos especiales para la circulación de cargas pesadas o peligrosas. Esas autorizaciones podrán quedar sujetas al pago de cánones o tasas específicas.

Las empresas mineras y transportistas que operen dentro del ejido municipal estarán alcanzadas por estos cobros, además de las obligaciones que ya tengan ante organismos provinciales o nacionales.

Si una empresa incumple las tasas o las condiciones de circulación fijadas por el Municipio, podrá recibir sanciones, perder autorizaciones o incluso quedar impedida de transitar dentro de Campo Quijano.

La norma aclara que las tasas deberán guardar relación directa con los servicios municipales efectivamente prestados.