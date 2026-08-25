Un municipio de Salta puso límites a la promoción política con fondos públicos, con una excepción

Campo Quijano incorporó a su nueva Carta Municipal una prohibición expresa para utilizar fondos públicos en publicidad destinada a promocionar funcionarios o partidos políticos.

La norma alcanza a piezas financiadas total o parcialmente con recursos municipales y prohíbe usar el nombre, la imagen o cualquier representación del intendente, secretarios, subsecretarios, concejales u otros funcionarios cuando tenga fines de promoción personal o partidaria.

También impide incorporar frases, lemas o eslóganes que vinculen los logros de gestión con un funcionario en particular y prohíbe utilizar símbolos, colores o logotipos partidarios en la comunicación oficial.

La Carta establece que las piezas oficiales deben identificarse con el escudo municipal y el nombre institucional del Gobierno de Campo Quijano o del área responsable.

El texto contempla una excepción: la prohibición sobre el uso del nombre o imagen del intendente no se aplica en el caso de obras públicas.

El incumplimiento de estas disposiciones será considerado falta grave y podrá derivar en sanciones disciplinarias, sin excluir eventuales responsabilidades civiles o penales por el uso indebido de recursos públicos.