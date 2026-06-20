Florencia Peña, Milei y la doble vara frente a las noticias falsas

Imagen generada con IA

La difusión de una falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, volvió a poner en discusión el fenómeno de las fake news y la responsabilidad de quienes intervienen en la circulación de información.

El episodio, que tuvo como una de sus protagonistas a Florencia Peña en un programa de streaming, generó una fuerte repercusión pública y abrió un debate sobre los mecanismos de verificación en una época marcada por la inmediatez y la viralización constante de contenidos.

En Vale Todo por Aries, la periodista Natalia Nieto analizó el caso y planteó que existe una doble vara a la hora de juzgar la difusión de información falsa.

“Se está siendo muy exigente con algunos errores mediáticos mientras se naturalizan otras formas de desinformación que provienen de ámbitos políticos o institucionales”, sostuvo.

La velocidad de la desinformación

Nieto remarcó que el principal desafío actual para el periodismo no es únicamente la competencia con las redes sociales o las nuevas plataformas digitales, sino la necesidad de sostener la credibilidad en un escenario donde la información circula cada vez más rápido y muchas veces sin verificaciones previas.

Según señaló, la viralización de contenidos falsos demuestra cómo una noticia errónea puede alcanzar una enorme difusión antes de que aparezcan las desmentidas.

“La información falsa corre mucho más rápido que las correcciones”, advirtió.

El rol de las audiencias

La periodista también consideró que el fenómeno no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad de los comunicadores.

En ese sentido, planteó que las audiencias también enfrentan el desafío de verificar las fuentes de información que consumen y comparten diariamente.

“No hay que subestimar a quienes están del otro lado. Cada persona elige qué consume y también tiene una responsabilidad al momento de compartir contenidos”, señaló.

La primicia y la certeza

Durante la entrevista, Nieto sostuvo que el escenario actual obliga a repensar algunas prácticas históricas del periodismo.

A su juicio, la búsqueda de la primicia perdió relevancia frente a la necesidad de garantizar información correcta.

“Hoy importa más la certeza que la primicia”, afirmó.

La reflexión surgió en medio de una discusión más amplia sobre el impacto de las redes sociales, los servicios de streaming, la inteligencia artificial y las nuevas formas de circulación de contenidos.

Un debate abierto

Más allá del caso puntual que involucró a Florencia Peña y de las discusiones políticas que generó, la entrevista dejó planteado un interrogante de fondo: cómo construir información confiable en un contexto donde cualquier dato puede viralizarse en cuestión de minutos.

Para Nieto, la respuesta sigue siendo la misma que hace décadas: verificar, contrastar fuentes y priorizar la calidad de la información por encima de la velocidad.

“Si para chequear una noticia hacen falta unos minutos más, vale la pena esperar”, resumió.