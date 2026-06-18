Convocan a audiencia pública para analizar una nueva estación transformadora en Embarcación

La Secretaría de Minería de la Provincia de Salta convocó a una audiencia pública para analizar el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAyS) correspondiente al proyecto Nueva Estación Transformadora Embarcación, impulsado por la empresa EDESA S.A. en el departamento General San Martín.

La convocatoria fue oficializada mediante publicación en el Boletín Oficial y permitirá que ciudadanos, instituciones y personas con interés o derecho puedan expresar opiniones, observaciones y aportar documentación vinculada al proyecto.

La audiencia se realizará el jueves 16 de julio de 2026 a las 14 en el Complejo Deportivo Municipal de Embarcación, ubicado en calle Corrientes Nº 401 esquina San Luis.

El proyecto se tramita bajo el Expediente Administrativo Nº 0090302-205515/2024-1 y se encuentra alcanzado por las disposiciones del artículo 49 de la Ley Provincial Nº 7070 de protección ambiental.

Las personas interesadas podrán consultar el expediente y el Estudio de Impacto Ambiental y Social en la Dirección de Audiencias Públicas, ubicada en Santiago del Estero 2225, tercer piso, departamento 22 de la ciudad de Salta, de lunes a viernes de 9 a 14. También estará disponible en la oficina de EDESA de Embarcación, sobre calle Hipólito Yrigoyen 130.

Además, quienes deseen participar formalmente del proceso y presentar pruebas podrán hacerlo hasta el 7 de julio de 2026 ante la Dirección de Audiencias Públicas del Ministerio de Producción y Minería.