Choque entre un camión y un colectivo en Ruta 34 dejó varios heridos

Un importante siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del sector conocido como la Difunta Correa, donde por causas que aún son materia de investigación colisionaron un camión con acoplado cargado con carbón y un colectivo.

Según el medio El Bordo te Informa, el hecho provocó un importante despliegue de los servicios de emergencia debido a la magnitud del impacto y las consecuencias sobre los ocupantes de ambos vehículos.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios General Manuel Belgrano de la ciudad de General Güemes, que llevó adelante tareas de asistencia, rescate y prevención para garantizar la seguridad en la zona y colaborar con el operativo.

Además, intervino personal médico del Hospital Dr. Joaquín Castellanos, que brindó atención inmediata a las personas afectadas.

De acuerdo con los primeros informes, varias personas sufrieron heridas leves, mientras que otras resultaron con lesiones de mayor consideración y debieron ser trasladadas de urgencia al nosocomio güemense para recibir atención especializada.

Por su parte, efectivos de la Policía de Salta permanecen en el sector realizando las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque y establecer las circunstancias del hecho.

Como consecuencia del operativo de asistencia y de las tareas investigativas, el tránsito permanece parcialmente restringido sobre ese tramo de la Ruta Nacional 34.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial mientras continúan las tareas en el lugar.