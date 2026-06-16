Vigilia en General Pizarro en honor a Güemes

En la ciudad de General Pizarro se realizará la Vigilia y Acto Oficial en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, en una jornada que reunirá actividades culturales, tradicionales y comunitarias.

El encuentro tendrá lugar este martes 16 de junio de 2026 a las 22 horas en la Plazoleta Güemes de la localidad, donde se desarrollará un fogón popular y el acto oficial con la participación de autoridades municipales y gauchos locales.

La propuesta incluirá además la presentación de ballet de danzas folclóricas, grupos musicales de la zona y la participación de emprendedores que ofrecerán comidas típicas salteñas, generando un espacio de encuentro para la comunidad en torno a las tradiciones regionales.

La actividad es organizada por la Dirección de Cultura y Turismo de General Pizarro y busca rendir homenaje a la figura del héroe gaucho en una fecha significativa para la historia salteña.