Madres de Plaza de Mayo, junto a H.I.J.O.S, convocó al último adiós a Taty Almeida para este sábado 20 de junio desde las 10 de la mañana. El lugar elegido será Plaza de Mayo.

La invitación fue difundida a través de las redes sociales de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, donde se expresó el deseo de compartir un último homenaje abierto a quienes acompañaron la trayectoria y el compromiso de una de las referentes históricas de los derechos humanos en Argentina.

“La familia de Taty Almeida invita a todos y todas a despedirla en Plaza de Mayo el sábado 20 de junio a las 10:00 hs puntual”, señala el mensaje publicado junto a una imagen de despedida.

Bajo la consigna “¡Hasta siempre Taty!”, se espera la participación de familiares, organismos de derechos humanos, referentes sociales y ciudadanos que quieran rendir homenaje a una figura emblemática en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

Taty Almeida fue una de las voces más reconocidas de la lucha por los derechos humanos y mantuvo durante décadas una activa participación en actividades públicas, movilizaciones y acciones vinculadas a la memoria colectiva.

La despedida se realizará en uno de los espacios más representativos para la historia del movimiento de derechos humanos en el país.