Los Infernales de Güemes volvieron a custodiar Casa Rosada junto a los Granaderos

A 205 años del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, los Infernales de Güemes volvieron a integrar la guardia de honor y custodia presidencial en Casa Rosada, junto al cuerpo de Granaderos.

La participación fue destacada por el gobernador Gustavo Sáenz a través de sus redes sociales, donde remarcó que la presencia salteña se concreta por sexto año consecutivo.

Homenajes en Buenos Aires

Además de la custodia presidencial, los Infernales participaron de una exposición en el Cabildo, rindieron homenaje al pie del monumento al General Güemes en el Parque San Benito y estuvieron presentes en la Catedral Metropolitana.

Las actividades formaron parte de los homenajes realizados en Buenos Aires por el aniversario del fallecimiento del héroe gaucho.

A 205 años de su paso a la inmortalidad, y por sexto año consecutivo, los Infernales de Güemes integran la guardia de honor y custodia presidencial junto a los Granaderos en Casa Rosada.



Participaron de la exposición en el Cabildo, rindieron homenaje al pie del monumento al… pic.twitter.com/o8Kqirg8zu — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) June 17, 2026

Memoria y orgullo salteño

Sáenz sostuvo que la presencia de los Infernales “mantiene viva la memoria del General Güemes y el orgullo de todo un pueblo”.

El reconocimiento tiene una fuerte carga simbólica para Salta, ya que traslada al centro institucional del país una tradición vinculada a la defensa del norte y al papel de Güemes en la independencia argentina.