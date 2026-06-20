Rallé presentó un proyecto que abre la puerta para desplazar a Edesa de la distribución de energía

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el diputado por Güemes y presidente del bloque Gustavo Sáenz Conducción, Germán Rallé, brindó detalles del proyecto de ley de su autoría que, de aprobarse, abre la posibilidad para que la Provincia inicie un nuevo proceso de licitación para el servicio de energía eléctrica y, de esa forma, desplazar a Edesa de la tarea.

“Presento este proyecto por el punto de hartazgo que hay en la sociedad”, advirtió el legislador, señalando que no es solo por lo sucedido en Güemes semanas atrás, sino que la situación ha llegado a un punto límite en San Martín, Orán y Rivadavia, entre otros lugares.

Para Rallé, es evidente la falta de compromiso de la empresa dado que, según su visión, “no ha demostrado un crecimiento para prestar mejor servicio y mejorar la calidad, cuidando al usuario para que no pase lo que pasó en Güemes”.

“Eso fue un papelón que hizo lo que no pudo hacer ningún político: unir a todos los vecinos en un reclamo”, disparó, y completó: “Hay un cansancio con la empresa”.

No obstante, aclaró el legislador que el proyecto en cuestión lleva solo su firma; como presidente del bloque oficialista – aseguró – no quiere comprometer al resto de sus pares con esta posición, aunque espera que los mismos vayan adhirieron a ella a medida que avance el debate.

Asimismo, el diputado consideró que la iniciativa será una herramienta para advertirle a la empresa que “no está haciendo las cosas bien”.

“Es una empresa que no está invirtiendo, tenemos algunas instalaciones de los años 60. Está más preocupada en recaudar que en darle mayor calidad al servicio”, consideró, y describió que la firma ha incorporado medidores digitales sin autorización de los usuarios, a la vez que efectúan corten de forma remota, es decir, sin avisarle a los vecinos sobre posibles deudas; “esta herramienta debe servir para que el gobierno tome una decisión si la cosa no cambia”, sentenció.

Por otro lado, Rallé consideró que “alguna instancia del proceso de auditoría falló”.

“Cuando hablé con el Ente, me manifestaron que las cosas estaban bien, que había un control permanente, que se multaba cuando había reiterados cortes de energía que no estaba dentro de los parámetros normales, pero la situación no es así”, indicó el diputado.

Explicó que pudo dialogar con el presidente del Ente Regulador – Carlos Saravia – para advertirle que debía revisar los subsidios y, entre otras medidas, ampliar las prórrogas para las cortes.

“El presidente del Ente estaba al tanto. Me dijo que por la quita de subsidios nacionales iba a haber una variable en el costo, pero no que iba a haber facturas fantasmas. Hay mucha gente que hoy no quiere pagar la factura porque no sabe si está pagando el costo real”, relató Rallé.

Finalizando, el legislador adelantó que el lunes concurrirá a la Cámara el presidente del Ente – asistirá a una reunión de interbloque – para analizar la situación.

“De ahí saldrá qué fallo en todo este proceso. No obstante, el martes el proyecto tomará estado parlamentario y se seguirá evaluando cómo van las cosas”, concluyó.