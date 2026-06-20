Mundial 2026: agenda de partidos de hoy, horarios y dónde verlos en Argentina

El Mundial 2026 continúa este sábado 20 de junio con cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos, en una jornada que tendrá acción desde la tarde y se extenderá hasta la madrugada del domingo.

Durante la madrugada, Paraguay abrió la jornada con una victoria por 1 a 0 ante Turquía, resultado que dejó con vida al equipo dirigido por Gustavo Alfaro y complicó al seleccionado europeo.

Partidos del Mundial 2026 para este sábado

El primer cruce del día será entre Países Bajos y Suecia, por el Grupo F, desde las 14, en el Estadio de Houston. El partido podrá verse por DSports, TyC Sports y Paramount+.

Luego, a las 17, Alemania enfrentará a Costa de Marfil por el Grupo E, en el Estadio de Toronto. La transmisión estará disponible por DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium y Paramount+.

Más tarde, desde las 21, Ecuador jugará ante Curazao, también por el Grupo E, en el Estadio de Kansas City. Se podrá seguir por DSports, Paramount+ y Flow, canal 109.

La jornada se cerrará en la madrugada del domingo, a la 1, con el duelo entre Túnez y Japón, por el Grupo F, en el Estadio de Monterrey. El encuentro será transmitido por DSports, Paramount+ y Flow.

Una fecha clave para empezar a definir grupos

La segunda fecha comienza a marcar el camino de varias selecciones en el Mundial. Algunos equipos buscarán acercarse a la clasificación, mientras que otros intentarán sostener sus chances antes del cierre de la fase de grupos.