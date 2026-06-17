Horas antes del despegue, Flybondi canceló un vuelo desde Salta a Córdoba

Imagen generada con IA

Una nueva cancelación de Flybondi afectó este miércoles a pasajeros que tenían previsto viajar desde Salta hacia Córdoba.

Según pudo constatar Aries mediante el seguimiento realizado en el portal de Aeropuertos Argentina, el vuelo FO 5481, programado para las 14:35, figuraba inicialmente dentro de la programación diaria del aeropuerto salteño. Sin embargo, en una nueva consulta realizada cerca de las 11:50, la operación aparecía marcada como cancelada.

La modificación se produjo pocas horas antes del horario previsto para el despegue y obligará a los pasajeros a esperar información de la compañía sobre reprogramaciones o alternativas de viaje.

La cancelación ocurre en medio de los cuestionamientos que la aerolínea viene acumulando por demoras, reprogramaciones y suspensiones de vuelos en distintos puntos del país.

Hasta el momento, la empresa no había informado públicamente los motivos de la cancelación de la operación entre Salta y Córdoba.