Pablo Moyano reapareció y llamó a “pelear en la calle” contra el Gobierno de Milei

El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, reapareció este martes en un evento que llevó adelante la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y pidió “pelear en la calle" contra la gestión del presidente Javier Milei.

En el encuentro del Comité Directivo de la Sección Ferroviaria Global, que se realizó en Buenos Aires y reunió en dos jornadas a 45 dirigentes sindicales de 25 países, Moyano sostuvo que "la crisis alcanza a la mayoría de las actividades vinculadas al transporte" y, además, cuestionó las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional.

“La mayoría de los trabajadores del transporte estamos pasando esta situación y la única forma de revertirla es la lucha. Hay que pelear en la calle contra Milei. Se intentó por otras vías, pero la única herramienta que queda es la movilización y la defensa de nuestros derechos”, agregó el sindicalista.

En otro orden, si bien afirmó que las organizaciones gremiales incorporaron nuevas tecnologías y actualizaron sus convenios colectivos, también rechazó la Ley de Modernización laboral promovida por el oficialismo y cuestionó el impacto de las modificaciones aprobadas sobre las condiciones de trabajo.

“Miren el futuro que le están dejando a los trabajadores. Hablan de indemnizaciones en cuotas y de distintas medidas que significan una pérdida de derechos históricos. Muchos de esos artículos todavía están siendo discutidos en la Justicia”, concluyó.

Por otra parte, el presidente de la Sección Ferroviaria de la ITF y miembro de la Comisión Directiva de La Fraternidad, Julio Sosa, aseguró que “la multa millonaria" que tiene su sindicato "es una aberración que ya fue denunciada en la Organización Internacional del Trabjo, tanto por la ITF como por la CGT" y remarcó que "hay un fuerte deterioro" debido a las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional sobre "el salario, el empleo, la actividad ferroviaria, los derechos sindicales y el sistema de transporte en general”.

“Sabemos que cada vez hay menos trenes circulando y que la gente viaja peor. Eso se ve todos los días y lo muestran los medios. Los usuarios del tren son trabajadores y trabajadoras y vemos cómo, poco a poco, nos vamos quedando sin servicios por falta de mantenimiento”, finalizó.