Frío extremo, demoras y pasos cerrados complican el tránsito fronterizo en el norte

El movimiento fronterizo en el norte argentino presenta este 17 de junio, feriado por el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, algunas restricciones por las condiciones climáticas en alta montaña.

Según el informe de Defensa Civil de Salta, el Paso de Jama, que une Argentina con Chile, permanece cerrado debido a las condiciones meteorológicas. En tanto, el Paso Sico, en San Antonio de los Cobres, se encuentra habilitado de forma intermitente por acumulación de nieve, con atención de 9 a 19 y sin restricción vehicular.

Pasos habilitados hacia Bolivia y Paraguay

El reporte indica que el Paso El Condado, entre Los Toldos y La Mamora, está habilitado las 24 horas. También funciona las 24 horas el paso de Aguas Blancas - Bermejo, aunque se recomienda circular con precaución por demoras en controles de Gendarmería Nacional.

En el norte provincial, el Paso Salvador Mazza - Yacuiba también está habilitado durante toda la jornada. Además, el paso de Misión La Paz - Pozo Hondo, que conecta con Paraguay, funciona de 7 a 20.

Frío extremo en la zona cordillerana

Las temperaturas más bajas se registran en los pasos cordilleranos. En la zona de Jama se informó una mínima de -7°C y máxima de 12°C, mientras que en Sico la mínima prevista es de -6°C y la máxima de 9°C, con frío extremo.

El Paso Socompa, que conecta con Antofagasta, permanece cerrado, con mínima de -2°C y máxima de 11°C.

Demoras en Aguas Blancas y Puerto Chalanas

El informe también advierte demoras en Puerto Chalanas, entre Aguas Blancas y Bermejo, por controles de Gendarmería Nacional y mayor presencia de organismos de seguridad. Ese paso funciona de 6 a 20.

Por último, Defensa Civil informó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.