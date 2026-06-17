Feriado por Güemes: los colectivos de SAETA circulan con frecuencia de domingo

Los usuarios del transporte público deberán prever posibles demoras este miércoles 17 de junio. Con motivo del feriado provincial en homenaje al general Martín Miguel de Güemes, el servicio de SAETA opera en toda el Área Metropolitana con el diagrama habitual de los días domingo.

La modificación implica una reducción de frecuencias respecto de una jornada laboral, por lo que quienes deban trasladarse por trabajo, actividades comerciales o los actos conmemorativos deberán considerar intervalos más amplios entre unidades.

Menos frecuencias durante toda la jornada

Desde la empresa informaron que el esquema especial se mantendrá durante todo el día y que los horarios habituales se restablecerán con el primer servicio del siguiente día hábil.

El cambio alcanza a todas las líneas que integran el sistema metropolitano de transporte.

Cómo consultar la ubicación de los colectivos

Para seguir los recorridos en tiempo real, los pasajeros podrán utilizar la SAETA APP, que permite verificar la ubicación de las unidades y estimar tiempos de llegada.

Sin atención presencial al usuario

La empresa también informó que permanecerán cerrados los centros de atención ubicados en Pellegrini 824, Paseo Salta y Casa de Gobierno, en el Centro Cívico Grand Bourg.

La atención presencial se retomará una vez finalizado el feriado.