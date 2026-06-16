El stock de autos en las agencias ya equivale a tres meses de patentamientos

El presidente de la ACARA, Sebastián Beato, trazó un diagnóstico claro del momento que atraviesa el sector automotor: un mercado con exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y financiación. Las declaraciones se dan en un contexto en el que las terminales y concesionarios buscan reacomodarse tras meses de desaceleración.

“Para mí no es crisis, sino una desaceleración donde hay muchas oportunidades y el mercado está confuso”, afirmó Beato. Y explicó: “Hay un abanico de muchos más modelos, muchas más marcas y mucha tecnología; hoy un cliente duda entre un híbrido, híbrido enchufable, eléctrico o combustión o diésel”.

Según el titular de la entidad, el crecimiento de la oferta es uno de los factores centrales: “Pasamos de tener 360 modelos a 408, pasamos de tener pocas marcas chinas a tener 32 hoy, con 6 más que llegan antes de fin de año”. En ese contexto, remarcó que el consumidor “está mirando mucho, con falta de decisión, esperando que bajen las tasas o una nueva financiación”.

Sobrestock y presión sobre el mercado

El principal problema hoy es el volumen de unidades sin salida. “Tenemos 140.000 autos repartidos entre terminales y red de concesionarios”, detalló Beato, y agregó: “Con un patentamiento de 40.000 autos, estamos hablando de prácticamente 3 meses de stock y la verdad que es mucho”, reconoció el titular en diálogo con diario Uno de Mendoza, en el marco de la celebración de las Convenciones Regionales de Acara, que se realizaron la semana pasada en un hotel de Guaymallén.

En condiciones normales, el mercado opera con un nivel mucho menor: “Generalmente, un mercado normal tiene un mes, un mes y medio como mucho”, explicó. Este exceso deriva en un escenario de “mercado de oferta”, donde la rentabilidad se ve afectada: “La gran cuestión que desvela al sector es cómo desarmar ese acumulado de unidades sin destino en el mercado”.

Beato también advirtió sobre el impacto en la estructura del negocio: “La rentabilidad es baja y con los costos que tenemos —alquileres, salarios y servicios— el sector está complicado”.

El dirigente sostuvo que la salida pasa por mejorar las condiciones comerciales: “Con la financiación crecen las ventas, con la baja de precio crecen las ventas”. En ese sentido, enumeró herramientas clave: “Financiación a largo plazo, tasa 0 o tasas bajas, y también el sinceramiento de precios e impuestos”.

Más marcas, más competencia y el “efecto China”

Otro de los ejes que marca el presente del mercado es el avance de las automotrices asiáticas. “El mercado chino está en un 14%, y si descontamos el plan de ahorro, prácticamente llega al 22%”, indicó.

Beato destacó además el impacto de nuevas marcas: “Algunas que llegaron hace poco ya se metieron en el Top 10 de ventas”. Y puso como ejemplo el caso de BYD: “Tiene un patentamiento que asombra: 1400 autos en mayo, un número bastante interesante”.

Sin embargo, aclaró que el crecimiento de los eléctricos dependerá de la infraestructura: “La demanda va a ir creciendo conforme crezca la infraestructura. Hoy, si no tiene dónde cargar, el eléctrico será un auto urbano y no está en condiciones de salir a ruta”.

Un mercado en transición

Para Beato, el momento actual marca un punto de inflexión: “Creo que estamos en un mes bisagra. Mayo lo fue, por eso las bajas, y ya estamos viendo una recuperación en junio”.

En esa línea, anticipó un segundo semestre con mayor dinamismo: “De ahora hasta noviembre las terminales ya trajeron los autos que tienen que presentar y empieza a aparecer financiación atractiva para híbridos y eléctricos”.

Así, el mercado automotor argentino transita una etapa de reacomodamiento, con más oferta que demanda, pero con señales de recuperación en el horizonte.