La industria metalúrgica sufrió en mayo su peor caída desde la pandemia

La industria metalúrgica experimenta una profunda crisis que los últimos datos del sector vuelven a poner en primer plano. En mayo, la actividad cayó 5,1% interanual y 1,4% contra abril. De esa manera, en lo que va del año la actividad arrastra una contracción del 6% y el uso de la capacidad instalada perforó el 40% por primera vez desde la cuarentena por el coronavirus.

Los número surgen del último relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de República Argentina (ADIMRA). Allí, se alertó la fuerte caída en el uso de capacidad instalada, que registró una caída de 6,8 puntos porcentuales hasta el 39,8%, el porcentaje más bajo desde mayo de 2020 — 39,1% — y el tercero más bajo de la serie, siendo abril de ese año el piso histórico, con 32,7%.

"Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial", advirtió el informe. El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad, lo que genera dificultades para muchas empresas".

Bajas generalizadas, perspectivas negativas y más despidos

A nivel sectorial, sólo Carrocerías y Remolques (+1,9%), tuvo un crecimiento con respecto al indicador previo. Maquinaria Agrícola (-8,6) marcó una tendencia decreciente por primera vez en el año, siendo la segunda peor categoría, por detrás de Fundición, que cayó 8,9%.

Completaron la lista de caídas: Bienes de Capital (-6,8%), Equipamiento Médico (-6,3%), Otros Productos de Metal (-4,4%), Autopartes (-2,9%) y Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,6%).

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en marzo, 7 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses. En este contexto, el nivel de empleo que aportan las empresas del sector registró una caída interanual de 2,2% y un retroceso mensual de 0,2%.

Retrocesos en todas las provincias

Segmentado por región, las principales provincias metalúrgicas volvieron a ser las más golpeadas. Buenos Aires registró el retroceso más pronunciado (-5,9%), explicado principalmente por bajas en bienes de capital, fundición y otros productos de metal. Además, la provincia muestra una reducción relevante en la utilización de la capacidad instalada, advirtió ADIMRA.

Santa Fe también presentó una contracción significativa — 5,1% — arrastrada por caídas en maquinaria agrícola. "El dato resulta relevante porque este rubro había funcionado como sostén relativo en meses anteriores", alertó la cámara empresaria. Córdoba, por su parte, volvió a registrar una caída en términos interanuales (-4,1%) influenciada por el sector de autopartes y maquinaria agrícola.

Entre Ríos continuó en terreno negativo, con una baja de 3,8% principalmente por la caída en bienes de capital. Por último, Mendoza registró la baja más moderada entre las provincias analizadas — 2,4% — también explicada por bienes de capital.

Con información de Ámbito