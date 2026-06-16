La UNSa destacó que Salta ya tiene 76 médicos recibidos y podría llegar a 100 este año

El Gobierno de Salta anunció nuevas becas estudiantiles destinadas a alumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), en una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz en Casa de Gobierno.

El beneficio llevará el nombre de Becas Dr. Arturo Oñativia y busca acompañar a estudiantes en la etapa final de su formación, con el objetivo de fortalecer a futuro el sistema sanitario provincial.

Una ayuda para futuros médicos

Durante el anuncio, el rector de la UNSa, Miguel Nina, agradeció la iniciativa y sostuvo que el apoyo económico no debe leerse sólo como una asistencia individual, sino como una inversión en la formación de profesionales de la salud.

“Estas becas no son solamente una ayuda económica, sino una inversión en la formación de futuros profesionales de la medicina”, expresó.

Salta ya tiene 76 médicos recibidos

Nina destacó que la carrera de Medicina en la UNSa ya cuenta con 76 médicos recibidos y estimó que, hacia fin de año, la cifra podría llegar a 100 egresados.

El rector remarcó que estudiar Medicina exige compromiso, responsabilidad y dedicación, por lo que este tipo de acompañamiento puede ser clave para que los alumnos continúen sus trayectos formativos sin inconvenientes.

Impacto en el sistema de salud

Desde la universidad señalaron que las becas también representan una oportunidad de desarrollo para jóvenes de distintos puntos de la provincia que eligieron formarse en Medicina.

La expectativa oficial es que esos futuros profesionales contribuyan al fortalecimiento del sistema de salud de Salta, especialmente en una provincia donde la demanda de médicos sigue siendo un desafío en hospitales, centros de salud y localidades del interior.

Educación como inversión

Nina subrayó que invertir en educación y en formación profesional “no es un gasto”, sino una decisión estratégica del Estado.

El anuncio forma parte de una agenda provincial que también incluye medidas de fortalecimiento para escuelas técnicas, aunque se esperan mayores precisiones oficiales sobre el alcance y la implementación de esas acciones.