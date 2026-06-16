El Gobierno financiará becas y alojamiento para que jóvenes del interior estudien Medicina

El Gobierno provincial anunció las Becas Dr. Arturo Oñativia para estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Salta, una medida que busca acompañar la formación de futuros médicos salteños y facilitar la continuidad de alumnos del interior.

Durante la conferencia encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz en Casa de Gobierno, la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore, explicó que la iniciativa apunta a que jóvenes de distintos puntos de la provincia puedan estudiar Medicina sin tener que abandonar sus trayectos formativos por razones económicas.

Becas y alojamiento para estudiantes del interior

Fiore destacó que el objetivo central es dotar al interior de la provincia de más médicos y que esos profesionales sean formados en Salta.

La ministra señaló que, además de las becas, el Gobierno implementará alojamiento para estudiantes que lleguen desde municipios o departamentos alejados y necesiten instalarse en la Capital para cursar.

Según afirmó, la ayuda busca que los jóvenes puedan dejar su “patria chica” sin perder la posibilidad de formarse dentro de la provincia.

Más médicos para el sistema de salud

El anuncio se vincula con la necesidad de fortalecer el sistema sanitario salteño, especialmente en el interior, donde la cobertura médica sigue siendo uno de los desafíos más sensibles.

La ministra remarcó que la carrera de Medicina en la UNSa representa una oportunidad estratégica para formar profesionales con arraigo territorial.

Una política educativa y sanitaria

Fiore sostuvo que la medida surgió a partir de una propuesta legislativa debatida en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, hasta transformarse en una política provincial.

La decisión, indicó, combina educación, salud y federalismo: formar médicos salteños, sostener a estudiantes del interior y preparar profesionales que puedan responder a las demandas sanitarias de la provincia.