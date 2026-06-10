Caso turistas francesas: aclaran que la pericia genética de Yapura será el 16 de junio

La Unidad Fiscal que investiga el homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni informó que el próximo 16 de junio se realizará la pericia genética sobre la muestra obtenida de Beatriz Yapura, una de las medidas pendientes dentro de la investigación.

Según precisaron los fiscales María Luján Sodero Calvet, Daniel Espilocín y Pablo Paz, la fecha fue fijada el pasado 5 de junio por el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y comunicada formalmente a todas las partes intervinientes.

La medida consistirá en el cotejo genético entre la muestra obtenida de Yapura y el perfil femenino surgido de las pericias realizadas por especialistas de la República Francesa.

En ese marco, desde la Unidad Fiscal aclararon que la pericia aún no fue realizada, por lo que descartaron la existencia de resultados oficiales vinculados a ese análisis. La precisión surgió luego de que trascendieran versiones periodísticas que señalaban que una de las partes ya tendría acceso al informe.

Los fiscales señalaron además que los cotejos genéticos con las demás personas de interés en la investigación ya fueron concretados y que únicamente resta la comparación correspondiente a la muestra obtenida el pasado 20 de mayo a Yapura.

Finalmente, indicaron que una vez concluido el procesamiento integral de las diligencias realizadas en Francia durante mayo, se brindará información sobre los resultados incorporados a la causa.