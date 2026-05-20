Turistas francesas: se realizó la toma de muestra salival a Beatriz Yapura

El Ministerio Público Fiscal informó que este miércoles 20 de mayo, en dependencias del Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, se procedió a la obtención de muestras salivales de Beatriz Yapura -esposa de Santos Clemente Vera-, con el objeto de efectuar el correspondiente cotejo genético con el perfil femenino obtenido en las pericias practicadas por expertos de la República Francesa.

Según detallaron, Yapura se presentó de manera voluntaria y sin previa citación judicial, luego de haberse opuesto a la realización de la medida oportunamente programada para el día 15 de mayo de 2026.

Del acto participaron los letrados patrocinantes Roberto Reyes y Humberto Vargas, así como también el perito de parte propuesto por la defensa, Licenciado Gabriel Oscar Boselli.

Cabe señalar que la comparecencia del perito mencionado se concretó recién hoy, 20 de mayo de 2026, pese a que los representantes legales habían sido debidamente notificados desde el 10 de abril de 2026 —esto es, con 35 días de antelación a la medida de extracción compulsiva ordenada— de que debían arbitrar los medios necesarios para su presentación, quedando dicha comparecencia bajo su exclusiva responsabilidad.

Asimismo, a requerimiento del Lic. Boselli, se le hizo entrega de toda la documentación e información obrante en las actuaciones vinculada a las pericias genéticas realizadas en Francia, material que ya se encontraba a disposición de la defensa técnica desde su presentación en la causa y que había sido oportunamente compulsado por los letrados de Yapura.