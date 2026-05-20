Turistas francesas: Yapura denunció “persecución y ensañamiento” de la Justicia

Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, brindó su versión sobre el procedimiento realizado en el marco de la investigación por el asesinato de las turistas francesas y aseguró que nunca se negó a aportar la muestra genética, sino que únicamente reclamó la presencia de un perito de parte.

“Nadie nos explicó nada, a mí tampoco nadie me explicó nada. Yo estaba acompañada de mis abogados y a la espera de que el perito se contacte mediante videollamada”, relató y agregó: “Yo solo pedía garantía de que esto se haga bien”.

Yapura relató los hechos ocurridos el viernes en las instalaciones judiciales durante la realización de una muestra de ADN compulsiva y sostuvo que su reacción respondió al temor y a la necesidad de proteger a su familia.

“Lo único que pensé es que lo único que tengo ahora para defenderme a mí, a mi familia, a Clemente y a mis hijos es resistirme”, expresó.

En ese sentido, remarcó que nunca rechazó la realización de la prueba genética y apuntó contra la Justicia.

“Nadie va a entender lo que pasé yo, lo que pasó a Clemente, y lo que les pasa a mis hijos desde hace 15 años. Es una persecución y un ensañamiento de la justicia salteña para nosotros”, manifestó.