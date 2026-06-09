Nahir Galarza volvió a hablar del crimen de Fernando Pastorizzo

Este lunes 8 de junio, a las 20.30, por YouTube, el canal de streaming OLGA emitió la entrevista completa de Nati Jota y Paulo Kablan a Nahir Galarza, la joven que cumple cadena perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, en diciembre de 2017. La nota se había anunciado inicialmente para el 2 de junio, pero fue postergada por decisión del canal tras el femicidio de Agostina Vega, dado el fuerte impacto que ese caso generó en la opinión pública. Ahora, sin más demoras, el mano a mano que prometía ser explosivo llega completo a la pantalla.

Desde las redes de OLGA, el canal anticipó el contenido con una frase que dejó en claro la magnitud de lo que se verá: "Nahir Galarza habla por primera vez tras su condena firme a prisión perpetua. Nati Jota y Paulo Kablan la entrevistan desde la cárcel de Paraná, a casi nueve años del asesinato de Fernando Pastorizzo". Y el adelanto que se difundió a finales de mayo, de apenas 35 segundos, ya fue suficiente para generar un vendaval de polémica. En ese reel, Galarza confesó por primera vez que fue ella quien mató a Fernando con el arma de su padre, y lanzó una reflexión que heló la sangre a quienes siguieron el caso de cerca: "No puedo creer que haya sido tan mala persona. Yo no soy así". El clip desató posturas cruzadas en redes, con críticas tanto hacia las declaraciones de Nahir como hacia la propia conductora por la forma en que manejó la entrevista. Esta noche, todo en su versión completa.

¿Qué dijo Migue Granados de la nota de Nati Jota a Nahir Galarza? Nati Jota explicó en Puro Show que la entrevista a Nahir Galarza no fue una decisión improvisada sino el resultado de un trabajo periodístico que venía cocinándose desde hacía tiempo, impulsado por la participación frecuente de Paulo Kablan en Sería Increíble. La conductora contó que se preparó a fondo: revisó el expediente, analizó las escasas entrevistas previas de Nahir y llegó al encuentro con toda la información posible. "Me empapé de toda la información porque sabemos que es una persona muy zigzagueante en sus declaraciones", explicó, y agregó que el momento más tenso fue cuando tuvieron que hacerla reconstruir la noche del crimen.