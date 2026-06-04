Femicidio de Agostina Vega: la Fiscalía decretó el secreto de sumario

La Fiscalía de Instrucción número 13 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Raúl Garzón, decretó “el secreto de sumario por diez días” en la causa que investiga por el femicidio de la adolescente Agostina Vega (14). Había desaparecido el sábado 23 de mayo y una semana después se halló el cadáver descuartizado.

Así lo informó la Justicia de esa capital provincial, en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas y en el cuál también se informó que “requirió la acumulación de la causa contra el imputado Claudio Barrelier de 2025”.

"Toda novedad en torno a la investigación será comunicada oportunamente teniendo en cuenta las limitaciones del plazo aludido. El secreto de sumario por diez días, más la causa del año pasado en la que está involucrado Barrelier por 'Privación ilegítima de la libertad'", sostuvo el escrito citado.

La medida, que restringe temporalmente el acceso al expediente, comenzó a regir este miércoles y tiene como objetivo avanzar con las pericias y otras diligencias con las cuales se investiga el asesinato de la adolescente.

Barrelier, en tanto, permanece detenido como único sospechoso del asesinato, y si bien habría pruebas que lo incriminan e incluso lo ubican en el lugar donde desechó el cuerpo descuartizado, todavía no admitió su culpabilidad ante las autoridades judiciales. Sin embargo, no se descarta que el sospechoso haya tenido la colaboración de otra persona para perpetrar el femicidio.

La familia de Agostina Vega (14), la adolescente asesinada en Córdoba, se sumó a la marcha de Ni Una Menos realizada en el centro de la ciudad. En medio de la movilización, la abuela de la víctima, Elizabeth Heredia, reveló este jueves que encontró una carta oculta de puño y letra de su nieta donde figuraba “su última voluntad”, según las palabras de la mujer.

El hallazgo se produjo cuando revisaban las pertenencias de la joven y relató al respecto: “Tenemos la última voluntad de mi nieta. Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”. A pesar de no haber dado detalles del contenido de la carta, la mujer dio a entender que Agostina relató allí “todo lo que ella venía viviendo”.

Además, la mujer comunicó que el escrito ya había sido presentado a la Justicia y señaló que la menor había dado detalles sobre “la vida que llevó desde que nació”, de acuerdo a declaraciones recopiladas por El Doce.tv.

Con información de Ámbito