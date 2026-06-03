Caso Vicente Cordeyro: realizan la reconstrucción integral de los hechos

Los fiscales penales Santiago López Soto y Daniel Espilocín, integrantes de la Unidad Fiscal que investiga la muerte de Vicente Cordeyro junto al fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, brindaron detalles sobre las medidas que se encuentran en ejecución en el marco de la causa.

Entre las diligencias más relevantes, destacaron la realización de una reconstrucción integral interdisciplinaria de los hechos ocurridos desde la desaparición de Cordeyro hasta el hallazgo de su cuerpo sin vida. Asimismo, informaron que se llevará adelante una autopsia psicológica del fallecido, medida solicitada por sus familiares.

Al referirse a la reconstrucción, López Soto aclaró que se trata de una pericia integral y no de una reconstrucción virtual. Explicó que el trabajo se realiza a partir del análisis de todas las pruebas incorporadas al expediente, incluyendo pericias, informes, testimonios, entrevistas e informes policiales.

“Lo que se busca es reconstruir los hechos desde la desaparición del comisario Cordeyro hasta el hallazgo del cuerpo y toda la información colectada posteriormente, con el objetivo de determinar una posible causa de muerte”, señaló el fiscal.

López Soto precisó que en la tarea participan especialistas de distintas disciplinas, entre ellos peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), de Gendarmería Nacional y profesionales propuestos por la defensa, lo que aporta una mirada amplia y multidisciplinaria al proceso investigativo.

Según explicó, aunque los representantes de la familia no participaron formalmente en la designación de peritos, sí presentaron una importante cantidad de puntos de análisis que fueron autorizados por la Fiscalía y que deberán ser abordados por los especialistas.