Giro en la causa Cuadernos: Investigan llamadas entre Bacigalupo y un ex jefe de pericias

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó este viernes una serie de nuevas medidas de prueba en una investigación que tiene como eje la manipulación de los “cuadernos” y que tiene como imputado al policía retirado Jorge Bacigalupo, el amigo del arrepentido Oscar Centeno, entre ellas una amplia pericia caligráfica destinada a determinar si diversas anotaciones manuscritas fueron realizadas por el ex integrante de la Policía Federal.

La resolución, firmada el 1° de junio, dispone que especialistas de la División Documentología y Pericias Caligráficas de la Gendarmería Nacional analicen documentación personal de Bacigalupo, agendas secuestradas durante allanamientos y escritos incorporados al expediente. También se ordenaron entrecruzamientos de llamados telefónicos y un análisis de comunicaciones y medidas relacionadas con un ex jefe de Pericias de Bacigalupo en la Policía Federal y un hijo del policía.

La medida fue ordenada luego de que la Cámara Federal porteña revisara la situación procesal de Bacigalupo y trazara una serie de lineamientos para profundizar la investigación. Bacigalupo está con falta de mérito en la causa en la que se lo acusa de fraguar los cuadernos, pero no quedó desligado. El caso, que comenzó con una denuncia del empresario Armando Loson, continúa y por ello se ordenaron las nuevas medidas.

Entre otros puntos, el magistrado ordenó determinar si existe correspondencia entre las grafías de Bacigalupo y distintos papeles manuscritos secuestrados en la causa. Los documentos incluyen anotaciones con números telefónicos, direcciones de correo electrónico, referencias a liquidaciones de dinero y nombres de personas y comercios.

Los peritos deberán establecer si esas grafías coinciden con determinadas anotaciones contenidas en los cuadernos originales incorporados a la investigación. La resolución menciona expresamente las leyendas “Armando”, “Alem 855”, “855” e “Ing. Ferreyra”, que serán objeto de cotejo. Además, el juez ordenó comparar esos escritos con un cuerpo de escritura realizado por el propio Bacigalupo en sede judicial el 5 de junio de 2023.

Cruce de llamadas y análisis de comunicaciones

La resolución también avanzó sobre otro frente de investigación: las comunicaciones telefónicas. En ese sentido, se requirió a Telecom que informe la titularidad y las celdas de activación de todas las llamadas entrantes y salientes vinculadas al abonado que sería de Bacigalupo entre marzo y octubre de 2023.

Además, la empresa deberá aportar información sobre decenas de líneas telefónicas con las que ese número mantuvo contacto. La compañía también deberá confeccionar una planilla especial con los movimientos registrados diez días antes y diez días después de fechas consideradas relevantes para la investigación, entre ellas abril y agosto de 2018, abril de 2022, marzo de 2023 y diciembre de 2023.

Videos, legajos y antecedentes

Como parte de las medidas ordenadas, el magistrado solicitó al Tribunal Oral Federal N° 7 que lleva adelante el juicio de la causa Cuadernos, una copia de los videos correspondientes a los testimonios prestados por Bacigalupo e Hilda Horovitz, la exesposa de Centeno.

También requirió a la Policía Federal información completa sobre los cargos y destinos ocupados durante sus carreras por Bacigalupo y otro integrante de la Policía Federal , ex jefe de Pericias, José Antonio Daniel Portaluri, tanto en actividad como durante eventuales convocatorias posteriores al retiro.

El foco sobre el hijo de Bacigalupo

Otro de los puntos de la resolución apunta a Carlos María Bacigalupo, el hijo de Jorge. El juez ordenó que personal policial se presentara en la sede de Pampa Energía para obtener información sobre el hombre, quien “desempeñaría funciones o tareas laborales en esa empresa”.

La medida busca establecer la fecha de ingreso, funciones desarrolladas y, en caso de corresponder, las razones de un eventual cese laboral. También se pidió copia de su legajo personal.

Agendas secuestradas

Antes de ordenar estas medidas, el juzgado había dispuesto revisar las agendas secuestradas durante un allanamiento realizado en el domicilio de Jorge Bacigalupo. La querella del empresario Loson, representada por el abogado Ricardo Gil Lavedra, pidió revisar las agendas secuestradas a Jorge Bacigalupo para verificar la existencia de registros con el nombre de José Antonio Daniel Portaluri, quien habría sido superior de Bacigalupo en la Policía Federal.

Como resultado de ese relevamiento, se incorporaron registros identificados con los nombres de Portaluri y Carlos María Bacigalupo. El juez ordenó a la Policía Federal que informe “todos los cargos y destinos” que tuvo Portaluri durante su carrera policial, tanto en actividad como en condición de convocado, con fechas de inicio y finalización de cada puesto.

Bacigalupo se encuentra acusado de haber realizado modificaciones sobre los cuadernos luego de que peritajes oficiales detectaran intervenciones en la escritura y alteraciones en los anotadores. Durante su declaración testimonial en el juicio oral, el ex policía reconoció haber trabajado bajo las órdenes de Portaluri en la Dirección de Pericias de la Policía Federal, aunque relativizó el vínculo actual entre ambos. Sin embargo se detectaron centenares de llamados entre ambos.

“Todo lo que tenga olor a peronismo me cae como la patada de un burro, pero no desde ahora, desde joven”, admitió Bacigalupo ante el Tribunal. El policía es quien le entregó la caja con los cuadernos de Oscar Centeno al periodista Diego Cabot.

Con información de Ámbito