Salta tendrá una jornada fresca y mayormente nublada este miércoles

La ciudad de Salta tendrá este miércoles 10 de junio una jornada con condiciones estables, aunque marcada por el cielo cubierto y temperaturas frescas, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima fue estimada en 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C, con escasa amplitud térmica debido a la persistente presencia de nubes durante gran parte del día.

Para la mañana se prevé un cielo mayormente nublado, condición que continuará durante la tarde con cielo nublado. Hacia la noche aumentan las probabilidades de chaparrones aislados, con una chance de precipitaciones de entre 10% y 40%.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana, disminuyendo durante la tarde y la noche, con circulación predominante del sector norte.

Desde el organismo nacional recomendaron a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante la posibilidad de lluvias nocturnas.