Cuando los pueblos despiertan

Hoy quiero compartir una reflexión sobre algo que está ocurriendo en la Argentina, en Latinoamérica y en gran parte del mundo.

Porque más allá de los gobiernos, de las elecciones o de las coyunturas, hay procesos históricos que vuelven a aparecer.

Y uno de ellos es el papel de los trabajadores en la construcción de una Nación.

Durante mucho tiempo se intentó instalar que las organizaciones sindicales eran parte del pasado.

Que los convenios colectivos eran un obstáculo.

Que los derechos laborales eran un problema.

Que el mercado, por sí solo, podía resolver todo.

Sin embargo, la propia realidad está demostrando otra cosa.

Y hay un hecho concreto que lo confirma.

La Justicia volvió a intervenir y ordenó revisar aspectos de la reforma laboral, convocando nuevamente a la Secretaría de Trabajo y a los representantes de los trabajadores para discutir cuestiones que afectan directamente al mundo laboral.

¿Y por qué es importante?

Porque recuerda algo fundamental.

Las leyes laborales no pueden construirse de espaldas a quienes trabajan.

No pueden redactarse sin escuchar a quienes representan a millones de trabajadores argentinos.

Los derechos laborales no nacieron en los escritorios.

Nacieron de la organización.

De la representación.

Del diálogo.

Y también de la lucha de generaciones enteras de trabajadores.

Por eso esta decisión tiene un enorme valor institucional.

Porque reconoce que el movimiento obrero sigue siendo un actor central de la vida democrática argentina.

Y cuando hablamos de trabajadores también hablamos de un fenómeno mucho más amplio.

La batalla cultural.

Y esta semana vimos una muestra impresionante de eso con la despedida del Indio Solari.

Algunos la interpretaron solamente como un hecho artístico.

Yo creo que fue mucho más.

Fue una demostración de identidad colectiva.

De pertenencia.

De memoria.

Porque los pueblos también se expresan a través de su cultura.

Y cuando cientos de miles de personas se sienten representadas por una voz, por una historia o por una forma de interpretar la realidad, estamos frente a un fenómeno social que merece atención.

La cultura también forma parte de la construcción de los pueblos.

La situación en Medio Oriente vuelve a recordarnos que detrás de cada conflicto aparece la misma discusión.

El control de los recursos.

El control de la energía.

El control de los territorios.

Y eso también nos obliga a reflexionar como argentinos.

Porque nosotros somos un país con enormes riquezas.

Tenemos gas.

Tenemos minería.

Tenemos litio.

Tenemos alimentos.

Tenemos capacidad productiva.

La pregunta es qué modelo de desarrollo queremos construir.

Y qué papel van a tener los trabajadores dentro de ese modelo.

Porque detrás de cada ruta, de cada fábrica, de cada puerto, de cada yacimiento y de cada actividad económica hay trabajadores que hacen posible el funcionamiento de una Nación.

Por eso cuando hablamos de soberanía también hablamos de trabajo.

Cuando hablamos de producción también hablamos de trabajadores.

Y cuando hablamos de futuro también hablamos de organización.

Porque los pueblos que renuncian a organizarse terminan siendo espectadores de las decisiones que toman otros.

Los pueblos que participan, que se organizan y que defienden sus intereses construyen su propio destino.

Y creo que esa es la gran discusión que hoy atraviesa a la Argentina, a Latinoamérica y al mundo.