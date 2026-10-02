Sumó su voz a especialistas que ya están demandando un acuerdo entre distintos sectores para apuntalar la gestión del presente. Ese cometido está en manos del gobernador Gustavo Sáenz, que hasta este viernes participó en París de reuniones promovidas por el presidente Javier Milei para atraer capitales que aporten al crecimiento.

Monseñor Mario Antonio Cargnello atravesó este año alertando sobre la preocupación que generan las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país, cuya gravedad plantea la necesidad de una respuesta colectiva. Sumó su voz a la de la conducción regional y nacional de la Iglesia atendiendo a que el noroeste y, especialmente Salta, manifiestan los parámetros más graves.

En el programa periodístico Cara a Cara, dijo que la salida no puede depender solamente del Gobierno, al reclamar mayor compromiso de quienes tienen recursos y una actitud más atenta de aquellos que ejercen responsabilidades desde el Estado. Insistió en su convicción de que solo se puede salir en conjunto, realizando aportes permanentes y no sólo una ayuda ocasional. En ese orden, convocó a particulares, empresas o sectores con posibilidades de colaborar de manera sostenida con centros de rehabilitación y organizaciones que atienden a personas con discapacidad. Señaló así a las áreas más vulnerables por la debilitada atención estatal.

Fue en febrero cuando los obispos del NOA se reunieron para analizar la situación de la región y emitieron un documento, subrayando los aspectos más preocupantes, que pasan por la caída de la natalidad, la pobreza, la droga, el abandono escolar y la crisis socioambiental. La declaración marcó la disminución del valor de la vida humana y demandó hacerse cargo de nuevas generaciones.

“La pobreza estructural y el aumento de la indigencia siguen marcando a gran parte de la región", dijeron los prelados, asistidos por los informes de las Pastorales Sociales del NOA, que indicaron que son seis provincias que concentran algunos de los indicadores sociales “más dolorosos del país”. Aborto, el aumento de la trata de personas y de los suicidios entre los jóvenes, la violencia y el crecimiento de la delincuencia juvenil, son esos datos que empujan a proponer el acuerdo para denunciar y actuar sobre causas estructurales de la marginación de cualquier proyecto de desarrollo a la que está sometido el noroeste.

El Pacto de Fidelidad a los Patronos de la Provincia, que el Arzobispo demandó en el cierre de la festividad del Milagro, fue otro momento en el que el sacerdote demandó unidad, En su mensaje, hizo un llamado a asumir responsabilidades desde cada lugar. Advirtió sobre la mentira que “corroe el vínculo de las personas, destruye la confianza y corrompe y prostituye la economía y la política” y pidió a los líderes que guían a las comunidades que construyan “puentes de paz”.

La demanda en la que la Iglesia insiste y que seguramente se profundizará con la inminente visita del Papa León XIV, da cuenta que las gestiones gubernamentales no son suficientes frente a una crisis que -se debe reconocer- es global.

La solución no depende de turnos de gobierno ni ciclos electorales. Y esa realidad convoca a toda la sociedad.

Salta, 02 de octubre de 2026