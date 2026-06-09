Del “Doctor Google” a ChatGPT: el riesgo de consultar síntomas de salud en la IA

Imagen generada con IA

La expansión de la inteligencia artificial también llegó a los consultorios. Cada vez más personas realizan consultas de salud en internet antes de acudir a un médico, una práctica que preocupa a profesionales por el riesgo de errores, confusión y angustia.

La presidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco, habló sobre el tema en Pelo y Barba por Aries y comparó el fenómeno actual con lo que años atrás ocurría con el llamado “Doctor Google”.

“Antes el paciente buscaba en Google y cualquier síntoma terminaba en cáncer. Ahora pasa algo parecido con la inteligencia artificial”, explicó.

Una herramienta útil, pero con límites

Falco aclaró que la IA puede ser una herramienta valiosa para los médicos, especialmente en tareas administrativas, búsqueda bibliográfica o apoyo a investigaciones. Sin embargo, remarcó que sus respuestas deben ser revisadas y analizadas por profesionales.

“La inteligencia artificial también comete errores. Si no tiene contexto suficiente, puede responder cualquier cosa”, advirtió.

No reemplaza al médico

La médica insistió en que la tecnología no puede sustituir la relación entre médico y paciente, ni la escucha profesional, ni el criterio clínico.

“La inteligencia artificial no va a reemplazar nunca la relación médico-paciente”, afirmó.

Según Falco, el desafío es aprender a usar estas herramientas con responsabilidad, tanto desde el lado profesional como desde la población. La recomendación central es no tomar una respuesta de internet como diagnóstico definitivo y consultar siempre con un médico.