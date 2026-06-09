Médicos alertan por la precarización laboral y apuntan a los bajos honorarios

Los honorarios bajos, las demoras en los pagos y los conflictos con obras sociales serán parte del debate central del Foro de Entidades Médicas del NOA, que se realizará el próximo 12 de junio en Salta con representantes de Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán.

La presidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco, explicó en Pelo y Barba por Aries que el encuentro busca analizar “cómo está la salud regional” y en qué condiciones trabajan actualmente los profesionales.

“Cada vez se precariza más el trabajo de los médicos y también de otros profesionales de la salud”, advirtió.

Obras sociales, honorarios y demoras

Falco señaló que uno de los puntos más delicados es la relación con obras sociales nacionales y provinciales, además de las empresas de medicina prepaga.

El foro también pondrá sobre la mesa los circuitos de cobro, los convenios con las prestadoras y la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas para el ejercicio profesional.

“Una forma de maltrato”

La médica sostuvo que los atrasos y los bajos valores que perciben los profesionales afectan directamente la calidad del trabajo y la estabilidad del sistema.

“El pago de honorarios tan bajos y las demoras en los pagos son una forma de maltrato a la profesión médica”, afirmó.

Para Falco, el encuentro debe servir para pensar soluciones de fondo y no sólo responder a las urgencias diarias que atraviesan los médicos en consultorios, clínicas y hospitales.