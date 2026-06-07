Con el gauchaje de luto, Salta renovó su fervor güemesianio a 205 años de la emboscada

El gobernador Gustavo Sáenz, junto a su esposa Elena Cornejo, presidió esta mañana el inicio de los actos oficiales en homenaje al general Martín Miguel de Güemes, al cumplirse 205 años del episodio ocurrido el 7 de junio de 1821, cuando el héroe gaucho fue herido de muerte durante una emboscada.

Las actividades comenzaron en plaza Belgrano con el izamiento de las banderas Nacional y de Salta, seguido por la entonación del Himno Nacional Argentino.

Durante la ceremonia, Sáenz destacó la figura del General Güemes como uno de los grandes protagonistas de la historia nacional. En ese marco, solicitó además un minuto de silencio en memoria de Carlos Lecuona de Prat y Fernando García Bes, reconocidos referentes de la identidad y la cultura gaucha salteña, recientemente fallecidos.

“Hoy el gauchaje está de luto por la muerte de estos dos grandes hombres, dos grandes gauchos, en un día tan especial como hoy, en un mes tan especial como lo es junio, el mes de nuestro Héroe Gaucho”, expresó el mandatario.

Posteriormente, el Gobernador presenció la partida de la tradicional cabalgata gaucha hacia la Quebrada de la Horqueta, lugar donde Güemes falleció diez días después de haber sido herido.

Participaron de la ceremonia el vicegobernador Antonio Marocco; el comandante de la Vta. Brigada de Montaña "General Manuel Belgrano", coronel Hernán Aoki; ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo; autoridades del Concejo Deliberante de Salta; representantes del Ejército Argentino y de la Policía de la Provincia, el presidente de la Agrupación Tradicionalista de Salta "Gauchos de Güemes" Sergio Salvador Marinaro; además de integrantes de agrupaciones gauchas.

Posteriormente, las autoridades asistieron al acto conmemorativo por el 160° aniversario del fallecimiento de Macacha Güemes, realizado en la plaza que lleva su nombre, ubicada en la intersección de las calles Florida y 16 de Septiembre.

En la oportunidad se depositó una ofrenda floral, se realizó una invocación religiosa y un toque de silencio, y se escucharon palabras alusivas de Mariela Flores, representante de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, quien destacó el legado de Macacha como protagonista de la gesta independentista.

“Las mujeres gauchas hoy renovamos nuestro compromiso de mantener encendida la llama de la memoria, vistiendo nuestro atuendo con el orgullo de saber que la historia de Salta se escribe con la fuerza de sus hombres, pero también con el alma inquebrantable de sus mujeres”, expresó.

María Magdalena Dámasa Güemes de Tejada, conocida como Macacha Güemes, falleció el 7 de junio de 1866 en la ciudad de Salta, a los 79 años. Tuvo una destacada actuación pública y desempeñó un papel fundamental en la organización política y militar de la Guerra Gaucha junto a su hermano, el general Martín Miguel de Güemes. Es reconocida como una de las mujeres más relevantes del proceso de independencia argentina.

Acto en la Quebrada de la Horqueta

Los homenajes al Héroe Gaucho continuarán esta tarde en la Quebrada de la Horqueta, sitio donde el General Güemes pasó sus últimos días y falleció el 17 de junio de 1821, a los 36 años, tras rechazar ofrecimientos para abandonar la lucha por la independencia y rodeado por sus fieles gauchos.

Durante la ceremonia, las autoridades entonarán el Himno Nacional Argentino y el Himno al General Martín Miguel de Güemes. Luego se realizará una invocación religiosa, un toque de silencio y palabras alusivas a cargo del presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes.