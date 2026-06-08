Operativos del Registro Civil: Dónde renovar el DNI esta semana en Capital y Aguaray

Continuando con los operativos de identificación programados por el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que desde este lunes 8 y hasta el viernes 12 de junio se desarrollarán distintas intervenciones en barrios de la ciudad de Salta y en el municipio de Aguaray.

En Aguaray, el móvil atenderá mañana lunes 8, martes 9 y viernes 12 de junio en el Complejo Municipal de esa localidad. El miércoles 10 se ubicará en el Centro Comunitario de Campo Durán y el jueves 11 en el Centro Comunitario de Estación Piquirenda.

En estos operativos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por día.

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Por otra parte, en la ciudad de Salta se realizarán operativos mediante valijas digitales. Mañana lunes 8 de junio, la atención será en el Salón de Usos Múltiples del barrio Sanidad, ubicado en Federico Leloir 62. De manera simultánea, también se llevará adelante un operativo en la Biblioteca Popular del barrio La Loma, situada en Casimiro Cobos 1399.

Asimismo, el miércoles 10 de junio se desarrollará un operativo de identificación en la Vicaría de Villa San Antonio, ubicada en la esquina de Florida y avenida Independencia.

En estos operativos, la atención iniciará a las 9 de la mañana y se otorgarán 70 turnos por orden de llegada.

Finalizó el operativo en Orán

Durante la semana pasada se llevó adelante un operativo de identificación en el municipio de Orán, donde se atendió a más de 700 personas. El recorrido incluyó el lunes 1 en el barrio El Milagro; el martes 2 de junio las actividades continuaron en barrio San Antonio; el miércoles 3 el móvil estuvo en barrio 20 de Febrero; el jueves 4 en barrio 4 de Junio; y el viernes 5 finalizó su recorrido en barrio Taranto.

Costos y medios de pago

Desde marzo, los valores de los trámites identificatorios registran una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Actualmente, el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés tiene un valor de $200.000.

Asimismo, algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente mediante tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.