Central Norte vuelve a mirar a Floresta: Un duelo clave ante un rival golpeado y bajo máxima tensión

Después del triunfo conseguido frente a Los Andes, Central Norte ya cambió el foco y comenzó a preparar su próxima presentación en la Primera Nacional. El equipo dirigido por Mario Sciacqua tendrá una nueva final en su lucha por sostener la categoría y esta vez deberá salir a escena ante un rival directo: All Boys.

El encuentro se disputará el próximo lunes desde las 20 horas, en el estadio Islas Malvinas de Floresta, donde el Cuervo buscará prolongar el buen momento que significó la victoria ante Los Andes y sumar nuevamente fuera de Salta en una pelea donde cada punto tiene un valor enorme.

El conjunto salteño viajará para enfrentar a un All Boys que atraviesa una realidad similar, peleando en la zona baja de la tabla y con la permanencia como principal objetivo. Será un partido de esos que tienen poco margen de error, donde la presión y la necesidad estarán presentes desde el primer minuto.

Central Norte llega con el envión anímico de haber conseguido un triunfo importante, un resultado que le permitió tomar aire en una lucha que sigue siendo intensa. Ahora el desafío será sostener la regularidad y responder en condición de visitante ante un adversario que también necesita sumar para escapar de la zona comprometida.

En las últimas horas, el clima en All Boys se volvió aún más complejo. Luego de la derrota ante Deportivo Madryn, aparecieron pintadas intimidatorias en las inmediaciones del estadio Islas Malvinas dirigidas contra jugadores y dirigentes del club. Entre los mensajes se pudieron leer frases amenazantes como “No se salva ninguno, van a cobrar todos” y “Hay balas para todos”, generando preocupación y repudio por la gravedad del episodio.

La situación deportiva del Albo profundizó el malestar interno: el equipo viene comprometido en la lucha por evitar el descenso y necesita reaccionar rápidamente para no quedar atrapado en la zona más peligrosa de la Primera Nacional.

En ese escenario llegará Central Norte, con la misión de aprovechar la oportunidad y sumar en una cancha donde habrá mucho en juego. Para Mario Sciacqua y sus dirigidos será otro capítulo de una batalla que tiene como premio principal seguir siendo parte de la segunda categoría del fútbol argentino.

Un partido de seis puntos, de esos donde la cabeza pesa tanto como las piernas.