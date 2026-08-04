Tras las críticas de Birge, Gimnasia busca recuperar el campo de juego

Después de la polémica que se generó por las declaraciones de Matías Birge, quien había asegurado que el Gigante del Norte tenía “la peor cancha del torneo”, y la respuesta del presidente Marcelo Mentesana, Gimnasia y Tiro puso manos a la obra para mejorar el estado del campo de juego.

La frase del mediocampista albo generó malestar dentro del mundo de Gimnasia y Tiro y tuvo una fuerte respuesta dirigencial. Mentesana salió al cruce de los dichos del jugador, explicó la situación del terreno y defendió el trabajo que viene realizando la institución para mantener el escenario en las mejores condiciones posibles.

En las últimas horas, desde el club se mostraron imágenes del trabajo realizado sobre el campo de juego y una notable recuperación del césped. El objetivo es que el Gigante del Norte presente una mejor versión para la próxima presentación como local, cuando el equipo reciba a Nueva Chicago el próximo domingo.

De todas maneras, habrá que esperar al día del partido para conocer el estado definitivo de la cancha y si las mejoras realizadas permiten dejar atrás la preocupación que se instaló luego del último encuentro.

Mientras tanto, el plantel dirigido por su cuerpo técnico tiene otro compromiso por delante: este miércoles Gimnasia y Tiro se presentará ante Almagro para disputar el partido pendiente correspondiente al torneo de la Primera Nacional, una oportunidad importante para sumar puntos y seguir creciendo en la competencia.

El Albo busca que la polémica quede atrás y que la respuesta llegue dentro y fuera de la cancha.