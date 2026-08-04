Boca sigue en el mercado de pases buscando un 9: Enner Valencia otra vez pica en punta para ser refuerzo

Boca Juniors necesita dar un salto de calidad en el plantel y el ecuatoriano Enner Valencia tomó fuerza y se posiciona como la alternativa principal para llegar al equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Con varios problemas en los centrodelanteros, Riquelme continúa en la búsqueda de la pieza faltante para completar el plantel.

A los 36 años, Enner Valencia se encuentra con el pase en su poder tras disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Además, su condición de libre se debe a que no renovó vínculo con Pachuca, tras estar a préstamo en Beis de España.

El delantero ya había estado cerca de arribar al fútbol argentino, ya que tenía acordada su llegada a Talleres de Córdoba, pero finalmente desistió de sumarse al equipo de Jorge Sampaoli ante el posible interés de Boca.

Valencia es el máximo goleador histórico de Ecuador al convertir 49 goles en 102 apariciones con la Tri y formó parte del seleccionado conducido por el entrenador argentino Sebastián Beccacece, por lo que viene con rodaje en los últimos meses, aunque no logró marcar.