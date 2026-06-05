El legado en la tribuna: cómo impactó el Indio Solari en la cultura del fútbol argentino

La obra del Indio Solari dejó una marca que atravesó generaciones y rompió las fronteras del rock para instalarse en otros espacios de la cultura popular argentina. Uno de ellos fue el fútbol. Con el paso de los años, las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota encontraron en las tribunas una nueva forma de expresión y terminaron formando parte del paisaje habitual de las canchas, los barrios y la identidad de miles de hinchas.

La relación no se construyó únicamente a través de canciones adaptadas para alentar equipos. El vínculo fue más profundo. Frases tomadas de las letras aparecieron en banderas, murales y tatuajes; personajes vinculados al mundo de las tribunas quedaron inmortalizados en composiciones emblemáticas; y los recitales se transformaron en puntos de encuentro para fanáticos que compartían la misma pasión por el rock y por el fútbol.

De hecho, algunas de las historias más conocidas detrás del repertorio ricotero tienen como protagonistas a personajes surgidos de las canchas. “La Bestia Pop”, una de las canciones más populares de la banda, nació a partir de un apodo que el propio Solari le puso a un reconocido integrante de la barra de Gimnasia, habitual asistente a los recitales del grupo.

También “Etiqueta Negra” tuvo como inspiración a otra figura histórica vinculada al club platense, consolidando una conexión que quedó grabada para siempre en el cancionero del rock nacional.

Del rock a la cancha: el fenómeno del Indio Solari

Mientras tanto, las tribunas hicieron su propio recorrido. Algunas hinchadas comenzaron a apropiarse de melodías ricoteras y adaptarlas a sus repertorios.

Atlanta convirtió una de ellas en uno de sus cantos más tradicionales, mientras que Atlético Tucumán encontró en “Ji Ji Ji” una canción capaz de movilizar a todo un estadio. Sin embargo, la influencia de Los Redondos en el fútbol no puede medirse únicamente por la cantidad de temas trasladados a las canchas.

La magnitud de ese fenómeno quedó reflejada incluso en gestos institucionales. Años después de uno de los recitales más recordados de Los Redondos en el Palacio Ducó, Huracán decidió rendir homenaje a aquel acontecimiento con una referencia especial en su indumentaria, reconociendo una historia que ya formaba parte tanto de la memoria del club como de la cultura rockera argentina.

La influencia de Los Redondos en el fútbol también llegó a protagonistas de la actividad. El delantero uruguayo Santiago “Bigote” López, reconocido fanático de la banda, llegó a pedir cuando firmó contrato con Villa Española que se incluyera una cláusula especial: no recibir sanciones económicas si decidía ausentarse para asistir a un recital del Indio Solari o Skay Beilinson. Además, solía lucir en sus camisetas símbolos vinculados al universo ricotero.

TN