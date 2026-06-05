Convocan a homenajes para despedir al Indio Solari en Salta

La noticia de la muerte de Carlos "Indio" Solari conmocionó al mundo del rock argentino y generó una inmediata reacción entre sus seguidores. En Salta, fanáticos del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzaron a organizar distintas convocatorias espontáneas para rendirle homenaje y recordar su legado musical.

Una de las propuestas difundidas a través de redes sociales invita a reunirse este viernes 5 de junio a las 19 en el estacionamiento del Estadio Padre Ernesto Martearena, escenario de dos de los recitales más recordados de la etapa solista del músico: en septiembre de 2009 reuniendo cerca de 40 mil personas; y en marzo de 2011, cuando regresó para presentar "El perfume de la tempestad”.

También tomó fuerza una segunda propuesta cargada de simbolismo histórico: reunirse en Dean Funes 82, dirección donde funcionó el mítico Polaco Bar, lugar donde realizó el primer recital oficial de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el 7 de enero de 1978, marcando el inicio de una de las bandas más influyentes del rock nacional.

Otra de las convocatorias plantea concentrarse desde las 18 horas en la Plaza 9 de Julio, donde seguidores de distintas generaciones compartirán canciones, recuerdos y mensajes en memoria del artista.