“Se fue de las mayores figuras del rock nacional”, salteños homenajearon al Indio Solari

En una jornada cargada de emoción y memoria colectiva, tras el fallecimiento del Indio Solari, fanáticos de Salta se convocaron de manera espontánea en calle Dean Funes 82, el histórico punto donde funcionó el recordado Polaco Bar, espacio que dio lugar al primer recital oficial de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1978.

Frente a un mural que recuerda “la leyenda”, los presentes dejaron flores, velas y mensajes escritos.

Por Aries, Mauricio, uno de los presentes, expresó que el fanatismo por el Indio fue legado materno. “Desde chiquito me crié con el Indio, fue toda mi vida. Le tengo un amor impresionante, al levantarme con la noticia no lo podía creer. Fue un golpe muy fuerte. Hoy es un día negro para el rock nacional argentino. Se nos fue una de las mayores figuras, y ahora toca celebrar que está tocando el cielo”, expresó.

Por su parte, Jimena, otra de las fanáticas, destacó el peso social y generacional de la obra del artista. “Socialmente el Indio es fuerte, cuando uno se une en grupos compartimos música, y entre ellos, Los Redondos aparecen. Él tiene un mensaje muy fuerte desde lo social y como dijo, que hay que cuidarnos en este contexto de hoy que están pasando cosas feas”, manifestó.

A su tiempo, Elías expresó que aunque no era afín al rock, las letras del Indio Solari "me llegaron". “Fui creciendo y entendiendo sus letras, o dándoles más significado. Cada canción te explica la vida. Es una tristeza, un día gris, además de todo lo que pasa en el país, todo lo que representa él, porque es un artista político, él decía "tengo banda de combate". Creo que vamos perdiendo lo poco que nos quedaba de de referencia en el campo popular. Es religión, él va a seguir", señaló.

Siguiendo la convocatoria nacional, la Plaza 9 de Julio también fue escenario de la reunión de decenas de fanáticos que dieron cita con banderas y cánticos.