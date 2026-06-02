Allanamiento y detención por producción de material de abuso sexual infantil

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, lleva adelante una investigación sobre la presunta actividad ilícita que estarían desplegando un hombre y una mujer en el Valle de Lerma.

Las actuaciones comenzaron a partir de una denuncia realizada por un particular, quien manifestó haber tomado conocimiento de la existencia de material de contenido sexual en poder de los investigados.

A partir de diversas tareas investigativas se reunieron elementos de convicción que permitieron solicitar ante la Oficina Judicial de Garantías, el allanamiento en el domicilio donde residen los sospechosos y su detención, por la posible comisión del delito de producción de material de abuso sexual infantil, previsto y reprimido por el artículo 128 del Código Penal, en calidad de autores.

En cumplimiento de las medidas dispuestas, este martes personal de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta, detuvo a un hombre de 51 años y una mujer de 40 años. Asimismo, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y otros elementos tecnológicos que pudieran contener evidencia de interés para la causa. También se realizaron medidas técnicas orientadas a la preservación de información digital relevante para el avance de la investigación.

La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se concretará en las próximas horas.