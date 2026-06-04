Cuadernos: Lavagna declaró que hubo sobreprecios del 20% en Vialidad durante el kirchnerismo

El exministro de Economía Roberto Lavagna declaró hoy como testigo en el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas y advirtió que, en 2005, cuando Néstor Kirchner estaba al frente del gobierno nacional, se detectaron sobreprecios en el área de Vialidad. “Había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”, afirmó el exfuncionario durante la audiencia en los tribunales de Comodoro Py.

Lo hizo tras una pregunta del abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sobre indicios de cartelización y/o direccionamiento de la obra pública durante su gestión.

Lavagna explicó que, durante una reunión bilateral con el Banco Mundial, que había enviado fondos para el área Vialidad en 2005, el organismo internacional anticipó que iniciaría una investigación porque sospechaban sobre irregularidades en la ejecución de programas de esa área.

“Ante esta información, ni bien regresó la delegación, tratamos el tema internamente y pedí que se hiciera un informe exploratorio del área que más nos preocupaba que era Vialidad”, relató el exministro.

Según detalló, de ese primer estudio -que se realizó entre mayo y agosto de ese año- “surgió que había dudas sobre cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”. Ante estas revelaciones, el exfuncionario solicitó que se hiciera con urgencia un informe más exhaustivo -ya no de carácter exploratorio- para investigar en mayor profundidad esta situación y dio intervención a la Comisión de Defensa de la Competencia.

“Nuestra intención era no ser tomados por sorpresa por un eventual informe del Banco Mundial, ya que ellos habían manifestado que iban a empezar una investigación. Eso fue en el mes de agosto o septiembre”, explicó el exministro de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde.

El exfuncionario afirmó que los informes realizados advirtieron sobre “dos casos paradigmáticos” en los que se “probó la existencia de cartelización”. “Uno fue el de las cementeras y otro fue el gas para los hospitales”, indicó Lavagna.

Más temprano, Beraldi le había preguntado si durante su gestión al frente del Ministerio de Economía y debido a su intervención en la elaboración del presupuesto anual, en algún momento advirtió que se destinaran partidas presupuestarias a obra pública que buscasen beneficiar a algún contratista en particular. “No, claramente no”, respondió Lavagna.

En ese marco, recordó que él había hablado sobre las sospechas de que existía una cartelización en un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción en 2005 y que eso generó molestias entre algunos empresarios del rubro que estaban presentes.

“Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”, resaltó Lavagna.

Además, relató cómo se dio su salida del gobierno de Kirchner en noviembre de 2005. Su corrimiento se produjo después de que denunciara la cartelización. “No voy a decir en la renuncia, porque yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”, comentó.

Y agregó: “Parece una sutileza, pero en la Argentina hay demasiados abandonos de cargos y no quise estar en esa situación. Como el pedido fue del Presidente, lo dejé en claro”.

La Nación