La AFA decretó un minuto de silencio por el Indio Solari en las canchas

La Mesa Directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió, a través del Boletín Nº 6.905 emitido el 5 de abril de 2026, rendir homenaje a Carlos Alberto “Indio” Solari tras su fallecimiento a los 77 años, destacando su relevancia como uno de los grandes íconos de la cultura musical argentina.

En el comunicado oficial, la entidad deportiva subrayó su trayectoria como voz de la histórica banda "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota", así como su carrera solista y su participación en distintos proyectos musicales, señalando que su obra “cautivó a generaciones de jóvenes” y dejó una marca profunda en la cultura popular del país.

En señal de duelo, la AFA dispuso la realización de un minuto de silencio en todos los partidos correspondientes a la Primera División Argentina, la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana y la Primera C Metropolitana, a disputarse durante el fin de semana.

La medida busca rendir tributo a una figura considerada fundamental en la historia del rock nacional, cuyo legado trascendió lo estrictamente musical para convertirse en un fenómeno cultural de alcance generacional.

Al mismo tiempo, se dio a conocer que también se hará este reconocimiento a José Francisco “El Nene” Sanfilippo, gloria de San Lorenzo que murió este jueves.

El comunicado de la AFA por la muerte del Indio Solari

“La noticia de la muerte del Indio Solari golpea mucho más allá de la música. Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares. Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas, en un lenguaje común capaz de unir generaciones enteras detrás de una camiseta.

Pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia. En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos.

Su vínculo con el fútbol nunca dependió de una estrategia ni de una búsqueda deliberada. Fue el resultado natural de una identificación popular construida a lo largo de décadas. Como ocurre con los grandes símbolos culturales argentinos, sus canciones fueron apropiadas por la gente y resignificadas en las tribunas, donde adquirieron una fuerza emocional única. Allí, entre la pasión y la multitud, su música encontró un eco permanente que la convirtió en patrimonio sentimental de los hinchas.

Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Quedarán sus letras, sus melodías y esa presencia inconfundible que seguirá sonando cada fin de semana en los estadios. Porque cuando una canción logra convertirse en himno popular, deja de pertenecer solamente a su autor. Y el Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar".